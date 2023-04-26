ضبط المتهم بسرقة حقيبتين فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط سائق لقيامه بسرقة شخص يحمل جنسية إحدى الدول فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، يحمل جنسية إحدى الدول) بأنه حال إستقلاله سيارة "عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية" متجهاً إلى المطار ، قام قائد السيارة بسرقة عدد (2) حقيبة بداخلها بعض الملابس ، ومبلغ مالى "عملات أجنبية" عقب إيهامه بوجود عطل بالسيارة فقام بالنزول منها وفر قائدها بها هارباً وذلك بطريق السويس بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.