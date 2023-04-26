اليوم السابع
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"صحة القليوبية" تصدر 7 قرارات غلق لمراكز علاج الإدمان أثناء عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:47 م
"صحة القليوبية" تصدر 7 قرارات غلق لمراكز علاج الإدمان أثناء عيد الفطر المبارك جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بعمل حملة تفتيشية علي مراكز ومستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان طوال أيام عطلة عيد الفطر المبارك من 20 حتي 26 من الشهر الجاري، بالإدارات الصحية "بنها ، العبور، شبرا شرق، طوخ، قليوب، قها، شبين القناطر، والخانكة".

 
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الحملة برئاسة الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر، وعضوية الدكتور رامي إبراهيم، والدكتور محمد صبحي مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، وفرق العلاج الحر بالإدارات.
 
وأشارت، إلى أنه تم المرور علي 3 مستشفيات، و30 مركز للطب النفسي وعلاج الإدمان، وأسفرت عن عدة إجراءات وهى إصدار 19 إنذار لتلافي بعض السلبيات الغير جسيمة، وكذلك إصدار 6 قرارات غلق ل6 مراكز بها مخالفات جسيمة، وإصدار قرار غلق لمركز غير مرخص لعلاج الإدمان.
 
كما توجه أعضاء اللجنة بالشكر لبعض المراكز لإلتزامها بمعايير الأمان داخل المركز واشتراطات الترخيص واتباع وسائل مكافحة العدوي وتواجد الأطقم الطبية كاملة.
 
جدير بالذكر أن إجمالي عدد مستشفيات ومراكز النفسية والإدمان المرخصة بالمحافظة عبارة عن 35 مركز ودار نقاهة و 3 مستشفيات.
 
يأتي هذا في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
 
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