اليوم السابع
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سيناتور يمنع 184 ترقية عسكرية للبنتاجون بسبب خلاف حول سياسات الإجهاض

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:24 م
سيناتور يمنع 184 ترقية عسكرية للبنتاجون بسبب خلاف حول سياسات الإجهاض لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى
كتبت: نهال أبو السعود

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منع السناتور الامريكي تومي توبرفيل ممثل ولاية ألاباما عن الحزب الجمهوري 184 ترقية عسكرية في التحرك الأخير ضمن احتجاجه على سياسة الإجهاض في البنتاجون.

 

ووفقا لصحيفة فويس اوف أمريكا، تكشفت الدراما في مجلس الشيوخ الأمريكي عندما نقلت السناتور إليزابيث وارين ، العضوة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس ، طلبًا للسماح بالترقيات ، ومنع توبرفيل الإجراء قائلا: "لقد حذرت الوزير أوستن من أنه إذا فعل هذا وغيّر هذا ، فسأوقف ترشيحاته من أعلى المستويات. وقد وافق الوزير أوستن على السياسة على أي حال في فبراير من هذا العام ، لذا فإنني أفي بوعدي".

 

وأشار توبرفيل إلى أنه كان يمنع الترقيات العسكرية اعتراضًا على قيام وزارة الدفاع بتقديم إجازة وتغطية نفقات أفراد الخدمة الذين يسافرون لإجراء عمليات إجهاض، مدعيا أن السياسة تنتهك القانون الفيدرالي.

 

وتقول وارن ووزير الدفاع لويد أوستن، إن الترقيات مهمة للاستعداد العسكري ، وتوبرفيل يمنع زيادات الرواتب ويمنع القادة الرئيسيين من تولي مناصبهم.

 

وقالت وارن في قاعة مجلس الشيوخ: "أحد أعضاء مجلس الشيوخ يعرض الأمن القومي لأمريكا للخطر"، مشيرة إلى إن ترقية شوشانا تشاتفيلد إلى نائب أميرال وكممثلة للولايات المتحدة في اللجنة العسكرية للناتو أمر ملح بشكل خاص.

 

وقالت: "في هذا المنعطف الحرج لغزو روسيا غير الشرعي لأوكرانيا ، نحتاج إلى قيادتها في الناتو الآن أكثر من أي وقت مضى".

 

وفي الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ، إن منع الترقيات العسكرية يجعل أمريكا أكثر عرضة للخطر: "هناك عدد من الأشياء التي تحدث على مستوى العالم والتي تشير إلى أننا يمكن أن نكون في حرب في أي يوم معين وعدم الموافقة على توصيات الترقيات يخلق في الواقع تأثيرًا مضاعفًا من خلال القوة التي تجعلنا أقل استعدادًا بكثير مما نحتاج إليه".


البنتاجون

الإجهاض في أمريكا

لويد اوستن

وزير الدفاع الأمريكي

الكونجرس



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