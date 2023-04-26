سقوط فتاة من عقار فى 45 شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة 45 شرق محافظة الإسكندرية مصرع فتاة عقب سقوطها من أعلى عقار بمنطقة العصافرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من أعلى عقار مما ادى الى ووفاتها فى الحال بمحل الواقعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ورجال الحماية المدنية ترافقهم سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين سقوط فتاة من أحد العقارات من الطابق الرابع عشر محل البلاغ بمنطقة العصافرة 45 شرق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من أعلى عقار مما ادى الى ووفاتها فى الحال بمحل الواقعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ورجال الحماية المدنية ترافقهم سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين سقوط فتاة من أحد العقارات من الطابق الرابع عشر محل البلاغ بمنطقة العصافرة 45 شرق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.