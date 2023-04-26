سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26-4-2023

وبدأت البنوك العاملة في مصر وعددها 37 بنكا، اليوم الأربعاء العمل بعد انتهاء إجازة استمرت لمدة 6 أيام من يوم الخميس الماضى وحتى أمس الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 بمناسبة أعياد الفطر وتحرير سيناء.

وتم استئناف العمل بالبنوك صباح اليوم الأربعاء، وتكون مواعيد عمل البنوك من 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.