"زراعة الإسكندرية" تبدأ فى حصاد القمح بمزرعة الكلية بأبيس

أعلنت كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية فى حصاد القمح بمزرعة كلية الزراعة ساباباشا بأبيس العاشرة بحضور إدارة الكلية الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية والدكتورة إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد فايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
كما شهد موسم حصاد القمح بمزرعة جامعة الإسكندرية المستشار الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية وعميد الكلية سابقا ودعاء دويدار أمين الكلية والدكتور ناجي منصور رئيس قسم الانتاج الحيوانى والسمكى و الدكتورة غادة رشاد.
ويذكر أن مجلس شئون التعليم والطلاب في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعةالإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وافق على بروتوكول التعاون بين كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ومركز تحديث الصناعة، للتعاون فى مجالات استغلال مخرجات مشروعات طلبة الكلية بمختلف أقسام الكلية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي المصرى.
كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشاكل التي تواجه الطلاب في نظام الساعات المعتمدة ووضع آليات لحلها بالإضافة إلي مناقشة تطوير متطلبات الجامعة الاختيارية ووضع تصور لبدء تطبيقها من العام الجامعي الجديد 2023-2024.
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