"زراعة الإسكندرية" تبدأ فى حصاد القمح بمزرعة الكلية بأبيس

كما شهد موسم حصاد القمح بمزرعة جامعة الإسكندرية المستشار الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية وعميد الكلية سابقا ودعاء دويدار أمين الكلية والدكتور ناجي منصور رئيس قسم الانتاج الحيوانى والسمكى و الدكتورة غادة رشاد.

ويذكر أن مجلس شئون التعليم والطلاب في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وافق على بروتوكول التعاون بين كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، ومركز تحديث الصناعة، للتعاون فى مجالات استغلال مخرجات مشروعات طلبة الكلية بمختلف أقسام الكلية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي المصرى.