اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تتهم الغرب بتعطيل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:35 ص
روسيا تتهم الغرب بتعطيل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لافروف
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اتهاما صريحا للدول الغربية بتعطيل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود للعديد من المناطق في العالم.

 

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أشار وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي إلى أن المفاوضات في هذا الشأن تعثرت بسبب مواقف الدول الغربية، فى الوقت الذى أعلنت فيه موسكو رفضها لتمديد الاتفاق الذى يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب لمناطق كثيرة من العالم بعد الثامن عشر من مايو القادم إلا إذا استجابت الدول الغربية لشروطها والتى تشمل إعادة انضمامها للنظام المالي العالمي.

 

على الجانب الآخر، دعا الرئيس الأوكرانى لاستمرار الضغط على روسيا، مشيرا إلى أن بلاده لن تنعم بالأمان إلا إذا أحرزت تقدما على القوات الروسية، موجها الاتهام لموسكو فيما يخص هجوما صاروخيا على أحدى المناطق السكنية وأحد المتاحف في شمال شرق البلاد أمس الثلاثاء فى الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوكرانية لتوجيه عملية عسكرية مضادة مستهدفة مواقع روسية خلال فصل الربيع الحالى.

 

وقالت واشنطن بوست إن القوات الروسية مازالت مستمرة فى شن هجمات برية حول مدينة باخموت الاستراتيجية في محاولة للسيطرة عليها وهي العملية التي بدأت منذ ما يزيد على 10 أشهر وتعد الأعنف من نوعها منذ بداية الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية، وأشارت إلى أن القوات الروسية تمكنت من تحقيق بعض التقدم في المنطقة الغربية من المدينة.

 

تسيطر حالة من التوتر على العلاقات بين روسيا والغرب بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير العام الماضي، كان اخرها حيث اعتراض القوات الجوية لكل من ألمانيا وبريطانيا العديد من المقاتلات الروسية فوق بحر البلطيق.

 

 

 


روسيا

أوكرانيا

حرب روسيا

مدينة باخموت

المانيا

بريطانيا

اتفاق تصدير الحبوب

البحر الاسود



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا: هجمات روسيا بالقرب من منشآتنا النووية يعرض العالم لخطر كارثة جديدة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:24 ص

روسيا: مقتل 30 جنديا أوكرانيا وتدمير متسودعا للذخيرة فى خيرسون

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:15 ص

لافروف: أمريكا والاتحاد الأوروبي يتلاعبون بقضية أوكرانيا لصرف الانتباه عن قضايا الشرق الأوسط

الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:00 ص

هل يحسم هجوم الربيع الحرب؟.. نيويورك تايمز: أوكرانيا بحاجة لانتصار حاسم لضمان استمرار دعم الغرب.. والمكاسب غير مضمونة فى ظل تحديات هائلة أمام كييف.. وروسيا تعتمد على المسيرات والقنابل الإنزلاقية لتحقيق التقدم

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة