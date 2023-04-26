روسيا تتهم الغرب بتعطيل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود

كتبت: نهال أبو السعود

وجه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اتهاما صريحا للدول الغربية بتعطيل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود للعديد من المناطق في العالم.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أشار وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي إلى أن المفاوضات في هذا الشأن تعثرت بسبب مواقف الدول الغربية، فى الوقت الذى أعلنت فيه موسكو رفضها لتمديد الاتفاق الذى يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب لمناطق كثيرة من العالم بعد الثامن عشر من مايو القادم إلا إذا استجابت الدول الغربية لشروطها والتى تشمل إعادة انضمامها للنظام المالي العالمي.

على الجانب الآخر، دعا الرئيس الأوكرانى لاستمرار الضغط على روسيا، مشيرا إلى أن بلاده لن تنعم بالأمان إلا إذا أحرزت تقدما على القوات الروسية، موجها الاتهام لموسكو فيما يخص هجوما صاروخيا على أحدى المناطق السكنية وأحد المتاحف في شمال شرق البلاد أمس الثلاثاء فى الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوكرانية لتوجيه عملية عسكرية مضادة مستهدفة مواقع روسية خلال فصل الربيع الحالى.

وقالت واشنطن بوست إن القوات الروسية مازالت مستمرة فى شن هجمات برية حول مدينة باخموت الاستراتيجية في محاولة للسيطرة عليها وهي العملية التي بدأت منذ ما يزيد على 10 أشهر وتعد الأعنف من نوعها منذ بداية الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية، وأشارت إلى أن القوات الروسية تمكنت من تحقيق بعض التقدم في المنطقة الغربية من المدينة.

تسيطر حالة من التوتر على العلاقات بين روسيا والغرب بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير العام الماضي، كان اخرها حيث اعتراض القوات الجوية لكل من ألمانيا وبريطانيا العديد من المقاتلات الروسية فوق بحر البلطيق.