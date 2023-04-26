اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:21 م
أكرم القصاص
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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يفتتح معرض الوسائل التعليمية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:56 م
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يفتتح معرض الوسائل التعليمية جانب من الافتتاح
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتح الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب،  المعرض السنوي للوسائل التعليمية لمرحلة رياض الأطفال.
 
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم إنه حضر عدد من قيادات المنطقة المعرض الذي اشترك به معظم روضات المنطقة بعدد من الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى بعض العروض المستخدمة في رياض الأطفال والتي قدمتها روضة معهد عبد الحليم الابتدائي.
 
 
فى سياق آخر، تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمرور على معاهد إدارة وسط بزيارة معهد سموحة الابتدائي النموذجي للغات لمتابعة سير أعمال امتحانات المهام الادائية للصفوف الرابع والخامس الابتدائي الغصل الدراسى الثانى.
 
 
وقال بيان المنطقة الأزهرية اليوم ان الجولة جاءت للاطمئنان على سير أعمال الإمتحانات فى جو من الهدوء.

 


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