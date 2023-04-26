رئيس مدينة أشمون يتابع بدء أعمال توريد القمح

تفقد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مجمع توريد محصول القمح بمحطة قرية كفر الحما التابعة للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعى بنطاق مركز أشمون، ومتابعة انتظام عملية توريد محصول القمح هذا العام.
جاء ذلك بحضور اللجنة الثلاثية المشكلة من البنك الزراعي والتموين وهيئة سلامة الغذاء للتأكد من مطابقته لكافه الاشتراطات والضوابط اللازمة للتخزين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف.
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام وتوريد محصول القمح وفحصه للتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.
من جانبه، ناشد النمر جموع المزارعين بمركز أشمون بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مؤكداً بأن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادى لهم.
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