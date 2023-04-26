رئيس البحوث الزراعية يفتتح حصاد المحاصيل الشتوية بمحطة البحوث الزراعية بسخا

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، موسم حصاد المحاصيل الشتوية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، رافقه الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات، والدكتور مجاهد حلمي، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وكان في استقبال الدكتور السعيد أبو الحارث، مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا، والدكتور محمد عطوه، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، ووكلاء المحطة وأعضاء الفرق البحثية، ولفيف من الباحثين والفنيين، ومسئولي الأمن بالمحطة.

وقد شملت الزيارة افتتاح حصاد محصول الكتان والقمح، فتم مشاهدة حصاد باكورة أصناف القمح واحدثها مصر 4 درجة الأساس، وزيارة حقول الإكثار للأصناف المختلفة مثل مصر 3 وسخا ،95، وجيزة 171 ،و أحدث الأصناف سخا 96.

و أثنى على مستوى التجانس والنقاوة بالمحطة، موجهاً الشكر للباحثين والعاملين على الجهد المبذول، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من تقاوي الأساس بما يحقق الخطة المعتمدة قصيرة الأجل لتغطية كامل المساحة بالتقاوي المعتمدة.

كما تفقد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، البيوت المحمية للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والمعرض الخاص بهجن الذرة الشامية بالمحطة، مشدداً على أهمية البحوث التطبيقية لمواجهة تحديات الإنتاج بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية.