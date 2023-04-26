"دايت" النظام الغذائي السائل لإنقاص الوزن.. هل هو آمن؟

كتبت إيناس البنا

كل ما نأكله أو نشربه له دور مهم في الحفاظ على لياقتنا البدنية وصحتنا، وفي الآونة الأخيرة أصبحت العديد من أساليب النظام الغذائي شائع، منها الصيام المتقطع (IF) ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي وحمية الكيتو، وهي بعض الأسماء الشهيرة التي ربما سمعت عنها، لكن النظام الغذائي الآخر الذي أصبح شائعًا ، خاصة بين السكان العاملين، هو النظام الغذائي السائل. هذا سهل التحضير والاستهلاك لأن الأطعمة تتحول إلى مشروبات. ومع ذلك ، هل هو آمن؟

ما هو النظام الغذائي السائل؟



وفقا لموقع " OnlyMyHealth"الأنظمة الغذائية السائلة تستبدل بعض أو كل الأطعمة بالمشروبات، هناك عدة أنواع، بما في ذلك برامج استبدال الوجبات والوجبات الغذائية السائلة الموصوفة طبيًا، يمكن اعتبار الأطعمة سائلة إذا ذابت كليًا أو جزئيًا لتنظيف السوائل في درجة حرارة الغرفة، لا يمكنك تناول الأطعمة الصلبة أثناء اتباع نظام غذائي سائل.

هل الأنظمة الغذائية السائلة آمنة؟



تعتمد سلامة الأنظمة الغذائية السائلة على الغرض الذي يتم استهلاكها من أجله، تدخل الأنظمة الغذائية السائلة في فئة" الحميات غير الصحية "، ولا يوصى بها لفقدان الوزن لأنها غير مستدامة أو صحية. فهي تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتين".

ويحذر التقرير من الاستخدام غير الخاضع للإشراف للوجبات الغذائية السائلة ويقول: "إذا لم يشرف عليها طبيب ، فإن هذه الحميات يمكن أن تجعلك تعاني من سوء التغذية، أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا سائلًا يفقدون القليل جدًا من الوزن وعادة ما يستعيدونه بمجرد عودتهم إلى الأطعمة الصلبة".

من الذي يجب عليه اتباع نظام غذائي سائل بشكل مثالي؟



قد يوصى به للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإسهال والقيء، قد يُنصح به أيضًا للأشخاص الذين يخضعون لعملية جراحية أو خضعوا لها، وهذا يسمح للأمعاء بالراحة والشفاء مع منع الجفاف. وتضيف أن الهضم الأسهل للوجبات الغذائية السائلة قد يمنع الغثيان والقيء.

اتباع نصائح لتخفيف الوزن



إذا كان هدفك الوحيد هو إنقاص الوزن ، فبدلاً من اللجوء إلى خطة قصيرة المدى ، من خلال اتباع روتين صحي:

اختر نظامًا غذائيًا مستدامًا

اختر شيئًا يسهل متابعته

يجب أن يحتوي النظام الغذائي على جميع المغذيات الكبيرة المقدار والمغذيات الدقيقة التي تحتاجها

احصل على فحص طبي قبل اختيار نظام غذائي لملء النواقص

اعلم أيضًا أن الجسم السليم يفقد الوزن بشكل أسرع من الجسم المصاب بسوء التغذية.