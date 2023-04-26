حملة موسعة لإزالة الإشغالات وعودة الانضباط بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربينى

قامت إداراتي التنمية والأمن بجهاز تنمية دمياط الجديدة والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة بتنفيذ حمله لإزالة الإشغالات والقضاء على أية مظاهر عشوائية بالمدينة

وتم التحفظ على المضبوطات التاليه :

عدد 8 توكتوك، عدد 2 تروسيكل (نبش قمامه) وإيداعها بمخازن المضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بفرض حاله من الانضباط داخل المدن الجديده باعتبارها نموذج للتنمية الحضارية، وعلى توجيهات المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالقضاء على المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة منها (ظاهرة التوكتوك)

وبناءً على التعليمات الصادرة من المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.