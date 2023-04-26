حفل فنى بقصر ثقافة العريش بحضور 4 وزراء

شمال سيناء - محمد حسين

شهد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل، الحفل الفني الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة، علي مسرح قصر ثقافة العريش،بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

قال المحافظ، أن الحفل ياتي ضمن عدد من الفاعليات التي تنفذها شمال سيناء بمناسبة عيدها القومي والذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة الثقافة على الدعم المتواصل لشمال سيناء، مؤكدا علي أهمية الثقافة في تغيير المفاهيم وتصحيح الأفكار الخاطئة.

بدورها أكدت وزيرة الثقافة على أن الحفل بمشاركة سبع فرق للفنون الشعبية وهي العريش، الشرقية، أسوان، بورسعيد، مطروح، سوهاج، الحرية "الإسكندرية".

قالت أنه تنظم وزارة الثقافة برنامجا حافلا من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، احتفالا بعيد تحرير سيناء، يتضمن بالإضافة إلى البرنامج الفني، افتتاح مشروعين ثقافيين، يُضافان إلى سلسلة المواقع الثقافية التابعة للهيئة بشمال سيناء، وهما المكتبة العامة بالعريش، ومكتبة الطفل بضاحية السلام، وذلك بهدف تكثيف تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء وأهالي المحافظة، كما يتضمن البرنامج المشاركة بعدد من العروض الفنية المتنوعة، ضمن فعاليات افتتاح وختام مهرجان الهجن، والذي تُشارك فيه فرقة العريش التلقائية، وفرقة العريش للفنون الشعبية.