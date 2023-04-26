تونس تحبط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية وتنقذ 524 مجتازًا

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أحبطت السلطات التونسية، 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 524 مجتازًا، وألقت القبض على 71 تونسيًا، بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان اليوم/الأربعاء/ - أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (منطقتي صفاقس والمهدية) من إحباط 15 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 517 مجتازًا من بينهم 68 تونسيًا والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار إلى أن الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل (منطقتي المنستير وسوسة)، تمكنت من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 7 تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات ملولش، البقالطة وجبنيانة من ضبط 71 تونسيًا من بينهم شخصان مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة بعد أن كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وتعمل الإدارة العامة للحرس الوطني، على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.