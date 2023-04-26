تعليم القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

القليوبية - إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بحضور سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وجميع قيادات المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثاني، وبحث استعدادات المدارس لبدء الامتحانات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ووجهت مدير تعليم القليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الثاني من العام الدارسى، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

كما أكدت ضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة فى جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك، مشددة علي ضرورة الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أى أحداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.

وشددت على ضرورة متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى المحافظة باستمرار، ورصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا من قبل الطلبة أو الملاحظين، مؤكدة الالتزام بالقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مع العلم أن المديرية حاربت الغش في جميع لجان امتحانات الادارات التعليمية في الفصل الدراسي الأول وإحالة الحالات التي تم ضبطها للمساءلة القانونية.