اليوم السابع
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تعرف على دور المرأة فى النهوض بالكنيسة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:11 م
تعرف على دور المرأة فى النهوض بالكنيسة المكرسات
كتب: محمد الأحمدى

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هنالك العديد من الأدوار تلعبها المرأة في الكنيسة، والتي تساهم في الارتقاء بها وبطقوسها الروحانية، حيث ذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعى أن خادمات مدارس الأحد تقوم بدور كبير جداً، لافتا إلى أن المرأة تكون عضواً في مجلس الكنيسة، وايضاً في العديد من الأنشطة الاجتماعية.

ويوجد فى الكنيسة أيضا الراهبات فى الأديرة والمكرسات في الكنيسة بالخارج، وهن يساعدن فى العديد من الأنشطة الاجتماعية كالتمريض في المستشفيات والتعليم في المدارس وخدمات أخرى، وفي دور الأيتام، وفي خدمة الكورال، وأيضاً ممكن أن تساهم المرأة في حل المشاكل العائلية بخبرتها، فالمجلس الخاص بشئون الأسرة (لدينا منهم 6 مجالس داخل مصر وخارجها) فى كل منهم يوجد امرأة واحدة إما أن تكون طبيبة أو محامية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

النهوض بالمراه



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