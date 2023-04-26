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تطوير ميناء العين السخنة يعزز حصة مصر من تجارة الترانزيت.. تفاصيل

الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:12 م
تطوير ميناء العين السخنة يعزز حصة مصر من تجارة الترانزيت.. تفاصيل ميناء العين السخنة
كتب سيد الخلفاوى

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يشهد ميناء العين السخنة أعمال تطوير لتحويله إلى ميناء محوريّ لزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع:

1- إجمالي مساحة الميناء تبلغ 25 كم2 أرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 م.

2- تتضمن ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم 2.

3- يتم تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

4- تم الحفر بنسبة 100 % من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول.

5- بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف.

6- تم تنفيذ الطرق بطول 17 كم ورصف خرساني لـ 6 حارات.

7- يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كم.

8- يتم إقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270 م

9- هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر.


النقل

ميناء السخنة

تطوير الموانئ

الموانئ المصرية

حركة التجارة



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