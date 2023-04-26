اليوم السابع
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تطوير ميناء العريش على ساحل شمال سيناء بتكلفة 4 مليارات جنيه.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:00 ص
تطوير ميناء العريش على ساحل شمال سيناء بتكلفة 4 مليارات جنيه.. اعرف التفاصيل اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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تشهد مدينة العريش بشمال سيناء، تواصل العمل فى تطوير ميناء العريش على ساحل البحر المتوسط، وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تتم مراحل تطوير ميناء العريش البحرى بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، واتتضمن الأرصفة الجديدة وساحات التخزين وأعمال التكريك التى تتم بالميناء، وشملت الأعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 250 مترًا، وإنشاء رصيف بحرى بطول 915 مترًا، وحاجز أمواج شرقى جديد بطول 250 مترًا بإجمالى طول الأرصفة بالميناء 1165 مترًا، علاوة على الرصيف الحالى للميناء بطول 242 مترًا واستكمال أعمال للحاجز القديم.

وأضاف أن التطوير يتضمن أعمال التكريك تعميق وتكريك حوض الميناء من عمق 7 مترًا إلى 12 مترًا، والممر الملاحى لدخول وخروج السفن من 9 مترًا إلى 13 مترًا، فضلًا عن إنشاء الأسوار الجديدة للميناء بإجمالى أطوال بنحو 8 آلاف متر.

وقال أن ميناء العريش البحرى يمثل ميزة اقتصادية تضاف لجهود التنمية على أرض سيناء بعد استكمال الأعمال الجارية لتطويره، نظرًا لموقعه المتوسط، الذى يجعله أقصر همزة اتصال بين جنوب البحر المتوسط وشماله، حيث يقع فى مكان متوسط بين أوروبا وآسيا، ويعد المنفذ البحرى الوحيد بشمال سيناء المطل على البحر المتوسط، والذى يقع على الساحل الشمالى لمدينة العريش، ومنفذ التصدير للمنتجات السيناوية والخامات التعدينية إلى الأسواق الخارجية فى دول البحر المتوسط وغيرها، بالإضافة إلى دوره فى استقبال سفن الصيد الصغيرة والسفن الواردة من البضاعة العامة.

وسبق وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن أعمال التطوير التى التى يشهدها الميناء، تضمنت إنشاء رصيف بحرى بطول 250م، واستكمال تنفيذ حاجز الأمواج الشرقى بطول 500م، وحاجز الأمواج الغربى بطول 1250م، وأعمال تطوير للرصيف بطول 915م.

وأعمال التطوير أسفرت عن تقدم العديد من الشركات أهمها واحدة تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت السيناوى الأسود والأبيض بطاقة تخزينية 75 ألف طن، وتبدأ أحجام التداول للمشروع خلال العام الجارى بإجمالى 250 ألف طن، وتصل خلال العام المقبل 2024 إلى 1,5 مليون طن، بإجمالى تكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، حيث من المتوقع تحقيق إيرادات من تداول السفن فى هذا المشروع مايقرب من 28 مليون دولار.


شمال سيناء

ميناء العريش البحرى

سيناء

البحر المتوسط



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