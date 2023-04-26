تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.36% بأول جلسة بعد عيد الفطر

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 20956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة.