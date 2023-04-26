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تراجع الحوادث وزيادة الضحايا .."FBI" يصدر تقريرا عن جرائم السلاح فى أمريكا 2022

الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:57 م
تراجع الحوادث وزيادة الضحايا .."FBI" يصدر تقريرا عن جرائم السلاح فى أمريكا 2022 FBI
كتبت: نهال أبو السعود

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انخفضت حوادث إطلاق النار النشطة في الولايات المتحدة في عام 2022 ، بينما زاد عدد الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم الأربعاء.

 

وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي، إلى أنه ليس تقريرًا شاملاً عن الأسلحة النارية، وذكر المكتب أنه تم استبعاد الحوادث المتعلقة بالدفاع عن النفس أو عنف العصابات أو عنف المخدرات أو النزاعات الأسرية أو حالات خطف الرهائن أو الأعمال الإجرامية الأخرى.

 

ووفقا لشبكة ايه بي سي، أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم أنه في عام 2022 ، كان هناك 18% أقل من حوادث إطلاق النار النشطة مقارنة بعام 2021 ، لكن عدد الضحايا ارتفع من 243 إلى 313.، وارتفع معدل إصابة ضباط إنفاذ القانون بشكل كبير ، حيث زاد من خمسة في عام 2021 إلى 21 في عام 2022.

 

كان الحادث الأكثر دموية في عام 2022 هو إطلاق النار الجماعي في مدرسة روب الابتدائية في أوفديل ، تكساس - ووقع أكبر عدد من الحوادث فيها، وشهد إطلاق النار في 4 يوليو في موكب في هايلاند بارك بولاية إلينوي أكبر عدد من الإصابات ، حيث أصيب 55 شخصًا عندما فتح مطلق النار على موكب.

 

ووفقا للتقرير، ما يقرب من نصف الحوادث وقعت في أماكن مفتوحة ، مثل موكب يوم الاستقلال ، في حين وقعت 14 في شركة وأربع وقعت في مدرسة.

 

وكان جميع الرماة الخمسين ، باستثناء ثلاثة ، من الذكور ، وكان أصغرهم يبلغ من العمر 15 عامًا وأكبرهم يبلغ 70 عامًا ، وقال FBI إنه في 50 حادثة ، تم استخدام 61 سلاحًا ناريًا - 29 منها مسدسات ، و 26 بندقية ، وثلاث بنادق الية وثلاثة غير معروفين.


اخبار أمريكا

الولايات المتحدة

حوادث اطلاق نار

عنف مسلح

FBI

تكساس



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