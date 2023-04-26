تخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية وتكريم المتميزين بالمجلس التنفيذى لكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، مندوبا عن مدير أمن كفرالشيخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إنشاء مكتب صحة بقرية 13 الخفير - التفتيش الحامول فصلاً عن الوحدة الصحية بقرية 7 السلام، كما وافق على تخصيص مساحة 3 قراريط لإقامة محطة رفع صرف صحى الكفر الشرقى بالحامول.

كما كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، على جهوده التى قدمها خلال فترة عمله وكيلا لوزارة الأوقاف، متمنيا له التوفيق في حياته المقبلة، كما كرم محمد عطيه عبد الرحيم الدسوقي، مساعد رئيس حي شرق للإزالات والإشغالات، ومحمد صلاح عبدالجليل أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، لتميزهما في عملهما.



تكريم محمد عطية



تكريم الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف