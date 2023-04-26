ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الشركة التي مقرها طوكيو القول في بيان إنها فقدت الاتصال بالمركبة الفضائية، التي تم إطلاقها على متن صاروخ طورته شركة SpaceX الأمريكية في ديسمبر الماضي، قبل وقت قصير من محاولتها الهبوط على القمر في الساعات الأولى من اليوم.

وأضافت الشركة في بيانها إن البيانات تشير إلى أن الوقود المتبقي في المركبة الفضائية كان ينفد وزادت سرعة هبوطها عن المعدل الطبيعي بعد ذلك بوقت قصير وهناك احتمال كبير أن المسبار هبط في نهاية المطاف بشدة على سطح القمر.

وقال تاكيشي هاكامادا، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إنه على الرغم من عدم تحقيق هبوط ناجح على سطح القمر هذه المرة "نعتقد أننا قد أنجزنا بالكامل أهمية هذه المهمة، بعد أن اكتسبنا قدرًا كبيرًا من البيانات والخبرة من خلال قدرتنا على تنفيذ مرحلة الهبوط."

وقال هاكامادا في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم إن المهمة كانت "خطوة كبيرة إلى الأمام" لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إن الحكومة ستواصل دعم برامج الفضاء من قبل الشركات الناشئة، ونشر على تويتر "سنواصل دعم التحدي الذي لا ينتهي للشركات اليابانية الناشئة في الفضاء".