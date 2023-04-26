تاجر ملابس يطعن صاحب سوبر ماركت بسكين فى الدقهلية

أصيب صاحب محل سوبر ماركت بمدينة المنصورة ، بمحافظة الدقهلية، بطعنه مطواه نافذه بالبطن علي يد جاره تاجر ملابس بسبب خلافات الجيرة بينهما ولهو الاطفال وجري نقل المصاب الي مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وضبط المتهم الأداة المستخدمة في الجريمة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، يفيد بورد اشارة من نقطة تأمين المستشفيات الجامعية الى العميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوصول المدعو "احمد فاروق حسن السيد"، 38 عامًا، صاحب محل ماركت بشارع سامية الجمل ومقيم بشارع الترعة، الي مستشفي الطوارئ الجامعي، مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلي بالبطن ادعاء اعتداء من اخرين ، وبسؤاله اتهم المدعو "حسن. خ.ح. م"، 28 عامًا ، تاجر ملابس مقيم بشارع سامية الجمل، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة مطواه، وذلك بسبب وجود خلافات بينهما بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

بتقنين الإحراءات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة فى الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7319 جنح أول المنصورة لسنة 2023 و جاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.