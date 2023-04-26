إزالة 65 حالة تعدٍ على أراض زراعية خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 65 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، على إجمالي مساحة 24 قيراطًا و18 سهمًا بمختلف أنحاء المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح "الأنصاري"، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد تمكنت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من إزالة 15 حالة بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 13 قيراطًا و6 أسهم، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، 8 حالات تعدٍ رصدت خلال فترة العيد بإجمالي مساحة 7 قراريط و22 سهمًا.

وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، أزالت 15 حالة تعدٍ على أراضي زراعية على إجمالي مساحة 14 قيراطًا و12 سهمًا، إضافة إلى 120 متر مربع، وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، من إزالة 17 حالة تعدٍ متنوعة على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ثلاث حالات تعدٍ داخل وخارج الحيز العمراني، على إجمالي مساحة 330 مترًا، وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، أزيلت 7 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة 487 مترًا.

وشدد، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدي الحازم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.