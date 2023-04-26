اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية.. "فيرست ريبابليك" يخسر 100 مليار من ودائعه

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:53 ص
انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية.. "فيرست ريبابليك" يخسر 100 مليار من ودائعه أسهم - صورة أرشيفية
وكالات

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خسر بنك "فيرست ريبابليك" الأمريكي أكثر من 100 مليار وديعة في الربع الأول من هذا العام، وانخفضت أسهم البنك بنسبة 22%، وفقًا للتقرير المالي للبنك وبيانات التداول.

 

وهوى سهم البنك الأمريكي "فيرست ريبابليك بنك" في تداولات أمس الثلاثاء بنحو 50%، وحذر خبراء من حدوث موجة جديدة من الانهيارات في القطاع المصرفي الأمريكي في المستقبل القريب.

 

وأمس أنهى سهم "فيرست ريبابليك بنك" التعاملات على انخفاض بنسبة 49.38% عند 8.10 دولار للسهم، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

 

وحسب موقع روسيا اليوم، بذلك يكون السهم قد تراجع لليوم الثاني على التوالي، وجاء التراجع بعد نشر تقرير مالي عن الربع الأول من 2023، وأعلن البنك الأمريكي عن نزوح كبير للودائع وزيادة في القروض.

 

وأشار البنك إلى سحب 40.8% من الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 104.47 مليار دولار، وفي الربع الأخير من العام الماضي بلغت 176.43 مليار دولار.

 

من جهته أشار الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف إلى أن الحكومة الأمريكية قد تقوم بتأميم البنك في ظل سحب الودائع وانهيار سهمه، مرجحا حدوث أزمة مصرفية جديدة في الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

 


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