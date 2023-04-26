انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومتابعة التشغيل والصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال فترة الأعياد وأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال تلك الفترة.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة بالإضافة إلى جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة جميع موقع الشركة وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب والصرف الصحي التى تغطي مراكز وقري ومدن المحافظة.

وأكد رئيس مياه سوهاج استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام إن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.