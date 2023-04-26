وانطلقت الرحلة في الساعات الأولى من صباح اليوم من مطار بورتسودان، بعد فتح جسر جوي خاص لإجلاء المواطنين المغاربة الذين وصلوا إلى مدينة بورتسودان على دفعات، حيث تم تخصيص طائرتين تابعتين للخطوط المغربية لتنفيذ عملية الإجلاء من السودان.

وبدأت عملية الإجلاء يوم الأحد الماضي بنقل المغاربة أولا من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان.

وأوضح سفير المغرب لدى السودان "محمد ماء العينين" - في تصريح صحفي في وقت سابق - أنه بعد القافلة البرية الأولى التي وصلت أول أمس الإثنين إلى مدينة بورتسودان، من المرتقب أن يصل حوالي 80 مواطنا مغربيا، من الذين لم تشملهم عملية الترحيل الأولى، اليوم الأربعاء إلى بورتسودان.