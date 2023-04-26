وقال بوريطة، في تصريحات صحفية عقب المباحثات، إنه جرى الاتفاق على المضي قدما في موضوعات بالغة الأهمية، ولا سيما إعادة تنشيط اللجنة المشتركة لتطوير العلاقات وكذا التحضير للاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الدومينيكان والمغرب.

من جانبه، أكد ألفريدو باتشيكو أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما سيتم وضع خطة للتعاون.