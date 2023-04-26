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المالية: الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولى لـ2.5% من الناتج المحلى

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:01 م
المالية: الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولى لـ2.5% من الناتج المحلى خلال الاجتماع
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.
 
وأوضح وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7  مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.
 
وأضاف الدكتور محمد معيط أنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
 
 

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