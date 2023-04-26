وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء - "إن هذا المرسوم الرئاسي جاء ردًا على الإجراءات التي اتخذتها البلدان غير الصديقة بهدف إنشاء إطار قانوني للاستيلاء الفعلي على أصول الشركات الروسية في الخارج".

وأضاف بيسكوف "أن الهدف من المرسوم هو تشكيل صندوق تعويض ليتيح لنا الرد بالمثل في حال تمت مصادرة غير قانونية للأصول الروسية في الخارج".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر أمس الثلاثاء مرسوما يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، ردا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.

وجاء في المرسوم أن هذه الخطوة نابعة من "الضرورة الملحة للرد على إجراءات الولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أو تجميد أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها هناك".

وورد في المرسوم أنه في حال حدوث مثل هذه الأعمال، سيتم تكليف الوكالة الفيدرالية لأملاك الدولة بوضع اليد على ممتلكات وأصول مواطني وشركات الدول غير الصديقة في روسيا حتى إشعار آخر.

وأضاف المرسومر "يتم تمويل التكاليف المرتبطة بالإدارة المؤقتة لهذه الأصول من إيراداتها، على ألا ترفع يد هيئة ممتلكات الدولة عنها إلا بقرار من الرئيس الروسي".