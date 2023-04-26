الفنان سامح حسين لـ اليوم السابع: شاركت أهالى سيناء فرحة عيد التحرير

شمال سيناء ـ محمد حسين

شارك الفنان سامح حسين، أهالى شمال سيناء فرحة أعياد ذكرى التحرير الـ41، والعيد القومى للمحافظة، وقضى ساعات وهو فى طريقه للعريش بين أهالى قرية الروضة والتقى خلال زيارته بأسر شهداء الروضة وقام بزيارة مسجد شهداء الروضة.

وفى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، قال الفنان سامح حسين، أنه يقدم التهنئة لكل المصريين وكل أهالى شمال سيناء بذكرى التحرير، لافتا ان سيناء قطعة غالية على قلبه وقلب كل مصرى، وأهل سيناء نعتز انهم منا ونحن منهم.

اضاف انه تواجد فى قرية الروضة قرية الشهداء ووسط أهل سيناء الشرفاء فى أول زيارة لمحافظة شمال سيناء، ولن تكون الأخيرة، حيث انه لاحقا سيكرر زيارته لشمال سيناء، ويصطحب إليها أفراد أسرته.

وتابع انه شعر وشاهد استتباب الأمن والأمان وجمال الحياة على أرض سيناء، وان شعوره وقدمه تصل لأول شبر من سيناء ، ان قطعة من قلبه كانت بعيده عنه وزارها، وشده فى أول مشاهد الزيارة طيبة أهل سيناء ومشاهد الناس الشرفاء وهم يعملون فى كل مكان.

اضاف انه زار مسجد الروضة وترحم على أرواح الشهداء ولا يريد ان يتذكر مأسي فى يوم عيد سيناء ولكن يؤكد على ضرورة التكاتف وان نبقى مع بعضنا البعض.

ووجه الفنان سامح حسين من على أرض سيناء رسالة لكل المصريين ولكل العالم بقوله "شمال سيناء بمدنها وكل مكان فيها جميلة وبكر تعالوا زوروها واستمتعوا بها وجمالها".

وتشهد محافظة شمال سيناء بالتزامن مع الإحتفالات بذكرى التحرير والعيد القومى للمحافظة هذا العام عودة زيارة وفود من نجوم الفن والرياضة والثقافة، كما يتوافد على المحافظة اعداد من مشاهير السوشيال ميديا، والجميع يشاركون فى حضور فعاليات الاحتفالات ومنها سباق الهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، وحفلات فنية يحييها كبار النجوم إلى جانب عروض منوعة لفرق الفنون الشعبية.