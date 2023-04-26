اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:00 م
أكرم القصاص
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العاهل الأردني وأمين عام الناتو يؤكدان عمق التعاون والشراكة بين الجانبين

الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:14 م
العاهل الأردني وأمين عام الناتو يؤكدان عمق التعاون والشراكة بين الجانبين العاهل الأردني الملك عبد الله
أ ش أ

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تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن وحلف الناتو في المجالات العسكرية والتدريبية والدفاعية ومكافحة الإرهاب والحرص على تطويره.

وتناول الاتصال، طبقًا لبيان الديوان الملكي، مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وحلف "الناتو"، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


العاهل الأردني

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الناتو

أمين عام الناتو



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