اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين ترفع طاقتها الإنتاجية من الذهب لمستويات ما قبل كورونا

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:00 ص
الصين ترفع طاقتها الإنتاجية من الذهب لمستويات ما قبل كورونا ذهب
إسلام سعيد

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شهد انتاج الصين من الذهب ارتفاع بنسبة 6.9% خلال الربع الأول من العام 2023 ليعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في ظل ارتفاع الطلب المحلي على الذهب والمشغولات الذهبية للبحث عن ملاذ آمن بعيداً عن تقلبات الأسواق المالية.
 
وأعلن اتحاد شركات الذهب الصينية إن إنتاج الصين من الذهب المحلي قد ارتفع بنسبة 1.9% إلى 48.97 طن خلال الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث عادة القدرة الإنتاجية إلى نفس مستوياتها قبل جائحة كورونا.
 
ارتفع الاستهلاك المحلي للذهب في الصين التي تعد أكبر مستهلك على مستوى العالم بنسبة 12% عن نفس الفترة ليصل إلى 291.6 طن، بينما استمر البنك المركزي الصينى فى شراء الذهب خلال شهر مارس بمقدار 57.85 طن في ظل عمليات شراء مستمرة للشهر الخامس على التوالي ليصل إجمالي احتياطي الذهب إلى 2068.38 طن.
 
 

الذهب

سعر الذهب

إنتاج الذهب

إنتاج الصين من الذهب



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