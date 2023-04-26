اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السودانية: 13 حالة وفاة و59 إصابة بولايات السودان يوم أمس

الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:31 م
الصحة السودانية: 13 حالة وفاة و59 إصابة بولايات السودان يوم أمس الحرب في السودان
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الصحة الاتحادية السودانية  تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 وحتى يوم  25  ابريل الجاري بالمركز والولايات ، وأوضح التقرير عن تسجيل  4193 حالة إصابة  512 حالة وفاة بالبلاد  ، منها  2403إصابة 169 حالة وفاة بولاية الخرطوم خلال تلك الفترة.

وأشار التقرير إلى انه يوم امس تأثرت 4 ولايات بالاحداث  ( الخرطوم ، جنوب دارفور ، غرب دارفور ، وسط دارفور )

مشيرا إلي رصد 3 وفيات 23 إصابة بولاية الخرطوم ليوم أمس .

تجدر الإشارة الي انه تم التواصل من جانب وزارة الصحة السودانية  مع قادة الطرفين لضرورة تجنيب المنطقة المركزية التي بها معمل الصحة العامة المرجعي (استاك) لعمليات الضرب و المقذوفات الحارقة حتى لا يتسبب المعمل في إحداث مشاكل صحية أكبر، إضافة للمطالبة مرة أخرى بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز لتسهيل حركة الكوادر والأطباء و الإمداد.

كما افادت وزارة الصحة السودانية ان الخدمة مستقرة نسبيا ودخلت بعض المستشفيات الخدمة بعد توقف. شاكرين للكوادر الطبية و المتطوعين تناديهم لسد الحوجة رغم الصعوبات التي تواجههم حتي الآن.

كذلك تم التنسيق للإمداد الدوائي وإمداد مكافحة الأمراض من منظمة الصحة العالمية و عدد من المنظمات العاملة بالسودان.


وزاره الصحه السودانيه

اخبار السودان

الصحه السودانيه

ضحايا السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة