اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب داخل حوش فى قنا

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:28 ص
السيطرة على حريق نشب داخل حوش فى قنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في حوش مواشي بمنطقة الروغلات بحجازة قبلي، التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في حوش مواشي الروغلات بحجازة قبلي، التابعة لمركز قوص جنوب قنا، ودفعت الحماية المدنية بقوة تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، والسيطرة على الحريق قبل امتداده.

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده.

 

 


 

 


الحماية المدنية

مركز قوص

قرية حجازة

محافظة قنا

اخبار قنا



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