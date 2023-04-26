اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالقنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:55 ص
السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالقنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية جانب من الحريق
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب على حريق شب بمزرعة دواجن ، بعزبة الزقازيق بقرية الرياح دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية ونفوق إعداد كبيرة من الدواجن دون خسائر بشرية. 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى مزرعة دواجن بعزبة الزقازيق بقرية الرياح دائرة مركز القنطرة غرب. 
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق. 
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق بمعاونة الاجهزة التنفيذية بقرية الرياح ومركز ومدينة القنطرة غرب من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية. 
 
وقال شهود عيان أن الحريق تسبب فى نفوق إعداد كبيرة من الدواجن ، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 
جانب من الحريق (1)
جانب من الحريق (1)

 

جانب من الحريق (2)
جانب من الحريق (2)

 

 

جانب من الحريق (3)
جانب من الحريق (3)

 

 

جانب من الحريق (4)
جانب من الحريق (4)

 

 

جانب من الحريق (5)
جانب من الحريق (5)

 


 

 


الاسماعيلية

القنطرة غرب

حريق مزرعة دواجن

امن الاسماعيلية

اسعاف الاسماعيلية

مطافى الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة