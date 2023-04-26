السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بقرية الرفشة فى قنا

وتلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل 5 منازل وأحواش ماشية بقرية الرفشة في مركز أبوتشت.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل 5 منازل متجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.





تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل 5 منازل وأحواش مواشٍ بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.