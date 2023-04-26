اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:51 م
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السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بقرية الرفشة فى قنا

الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:11 م
السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بقرية الرفشة فى قنا الحماية المدنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل 5 منازل وأحواش مواشٍ بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل 5 منازل وأحواش ماشية بقرية الرفشة في مركز أبوتشت.
 
وانتقلت قوة من الحماية المدنية، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل 5 منازل متجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.
 

 



 

 


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