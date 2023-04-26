السيطرة على حريق بحوشين بدائرة مركز دار السلام سوهاج دون حدوث إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية قرية الخيام دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة، وامتد لحوش مجاور دون حدوث إصابات بشرية، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بنشوب حريق بحوش بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وأمتد لحوش اخر مجاور وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وتم الحد من إنتشاره.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش بناحية قرية الخيام دائرة مركز دار السلام .

وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو محمد ا م ع 58 سنة مدير مدرسة ويقيم دائرة المركز وأمتد لحوش مجاور ملك المدعو محمود ر م ع 40 سنة سائق ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.