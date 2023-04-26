السيطرة على حريقين أحدهما فى مخزن مستلزمات بناء وآخر فى حقل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بمخزن شركة مستلزمات مواد البناء والتشطيبات بمدينة العدوه .

انتقل فريق الحماية المدنية ، وسيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق دون امتدادة لباقي المناطق المجاورة ، تسبب الحريق في التهام محتويات المخزن وتقدر ب 2 مليون جنية ، دون أضرار بشرية، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحريق بسبب ماس كهربائي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف .

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل قطعة أرض زراعية منزرعه بمحصول القمح بإحدى قرى مركز المنيا، وأسفر الحادث عن احتراق المحصول دون وقوع أضرار بشرية.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للأراضي الزراعية الملاصقة، وبالفحص تبين نشوبه بقطعة أرض زراعية منزرعة بمحصول القمح ملك هارون. ع وشقيقه علاء. ع.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أنه انحصرت الخسائر المادية على احتراق محصول القمح، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.