اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:35 م
الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الأخوي بين الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور "رشاد العليمي" بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها.
 
 
 

السيسي

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اليمن

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