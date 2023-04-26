وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه تم إحباط محاولة تناوب أفراد اللواء الآلي المنفصل الـ 110 للقوات الأوكرانية في مدينة ماريينكا في دونيتسك، ودمرت الوحدات الخاصة لمجموعة القوات الجنوبية عدة وحدات أوكرانية يصل عدد أفرادها إلى 30 شخصا.

وأشارت الى أنه تم تدمير قافلة للمركبات العسكرية الأوكرانية في منطقة التجمع السكني أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا ، كما تم تدمير مركبات مدرعة وقضت على ما يصل إلى 25 عسكريا أوكرانيا.

ولفتت الى أن وحدة الصواريخ التابعة لمجموعة القوات الجنوبية دمرت نقطة مرابطة مؤقتة للواء الآلي الـ 60 التابع للقوات الأوكرانية في مدينة كراماتورسك، مما أسفر عن تدمير كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأوكرانية.