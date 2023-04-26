الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.