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الخارجية تعلن إعادة تمركز البعثة المصرية في الخرطوم لإجلاء أبناء الجالية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:25 م
الخارجية تعلن إعادة تمركز البعثة المصرية في الخرطوم لإجلاء أبناء الجالية أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم اليوم الأربعاء نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم، في إطار إعادة تمركزها فى موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً لما تقتضيه الظروف.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين، بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن.
 
وتابع المتحدث: تستمر بعثتانا القنصلية في بورسودان ووادي حلفا في المساعدة في عمليات إجلاء المصريين بالسودان.
 
 

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