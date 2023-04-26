الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح وذخائر نارية بمدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح ناري ودخائر نارية في مدنية مصر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر "خمسة طلقات" مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.

وتضمنت شهادة مجرى التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بالتحقيقات، بأنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح ناری غیر مششخن افرد خرطوش) وكذا خمس "طلقات خرطوش"، وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم بغير ترخيص.