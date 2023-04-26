اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البيت الأبيض: مقتل مواطن أمريكي ثان في السودان

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:19 م
البيت الأبيض: مقتل مواطن أمريكي ثان في السودان البيت الأبيض
أ ش أ

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء مقتل مواطن أمريكي ثان جراء الاشتباكات الدائرة في السودان.

وذكر البيت الأبيض -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع القادة العسكريين في السودان لتمديد الهدنة، مؤكدا أن واشنطن تعمل بشكل جاد لمساعدة الأمريكيين على مغادرة السودان عبر بورت سودان.

وحث البيت الأبيض الأطراف السودانية على الالتزام بوقف إطلاق النار وتمديده، والبدء بعملية انتقالية للانتقال لحكومة مدنية.

يأتي هذا في الوقت الذي تتجدد فيه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين المتقاتلين في السودان بخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، لمدة 72 ساعة، عقب سماع دوي مدافع ومضادات بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

كانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق أنها وافقت على هدنة في عموم البلاد، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار جاء لدوافع إنسانية.

 


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