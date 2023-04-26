اليوم السابع
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الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:48 م
الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 3 مصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت من يد أحد السائقين، مما أسفر عن وقوع الحادث وإصابتهم.

وأجرى رجال المباحث معاينة للسيارتين، لإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بهما، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق، والتحفظ على قائدي السيارتين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.


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