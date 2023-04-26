الأوقاف تعلن إقامة برنامج المنبر الثابت فى (1000) مسجد بجميع المحافظات

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق فعاليات برنامج المنبر الثابت في (1000) مسجد على مستوى جميع محافظات مصر ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2/ 5/ 2023م، تحت عنوان: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وذلك على النحو التالي:

م اليوم الموضوع:

1. الثلاثاء 2/ 5/ 2023م الكليات الست ومكانة الوطن منها

2. الثلاثاء 9/ 5/ 2023م قيمة العمل

3. الثلاثاء 16/ 5/ 2023م أثر القيم والأخلاق في بناء الدول

4. الثلاثاء 23/ 5/ 2023م حق الوطن على أبنائه

5. الثلاثاء 30/ 5/ 2023م نعمة الأمن

وسوف يعلن لاحقًا عن أسماء المساجد التي سيعقد بها البرنامج بكل محافظة.