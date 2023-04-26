اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:53 م
أكرم القصاص
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تحت عنوان: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان..

الأوقاف تعلن إقامة برنامج المنبر الثابت فى (1000) مسجد بجميع المحافظات

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:55 ص
الأوقاف تعلن إقامة برنامج المنبر الثابت فى (1000) مسجد بجميع المحافظات وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق فعاليات برنامج المنبر الثابت في (1000) مسجد على مستوى جميع محافظات مصر ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2/ 5/ 2023م، تحت عنوان: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وذلك على النحو التالي:
 
م اليوم الموضوع:
 
1. الثلاثاء 2/ 5/ 2023م الكليات الست ومكانة الوطن منها
2. الثلاثاء 9/ 5/ 2023م قيمة العمل
3. الثلاثاء 16/ 5/ 2023م أثر القيم والأخلاق في بناء الدول
4. الثلاثاء 23/ 5/ 2023م حق الوطن على أبنائه
5. الثلاثاء 30/ 5/ 2023م نعمة الأمن
 
وسوف يعلن لاحقًا عن أسماء المساجد التي سيعقد بها البرنامج بكل محافظة.

وزارة الاوقاف

قيمة العمل

مساجد

حق الوطن



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