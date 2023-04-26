الأقصر تقود حملة لتنفيذ إزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخرجت تلك الحملات تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبوعيش، والتى نجحت فى إزالة أعمال بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بمنطقة المطار بمسطح حوالى 60 متر عبارة عن سقف مبنى بالحديد المسلح والمونة الأسمنتية بالدور الثالث علوي نجع القباحي الشرقي، وتمت مصادرة معدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بحضور يوسف محمد علي رئيس منطقة المطار ونائبه محمد فوزى.

وفى نفس السياق قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين ، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

ومن جانبه أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية بالمركز، بتنفيذ أعمال إزالة لتعدى فى المهد خلال أيام عيد الفطر المبارك، موضحاً أنه تم تنفيذ إزالة في المهد لعدد 4 تعديات أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت والمونة السوداء، حيث تمت إزالة بالمهد بناحية الزينية قبلي من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ الاقصر رقم 66 لسنة 2022.



حملة لتنفيذ إزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار



مدينة الأقصر تقود حملة لتنفيذ إزالة أعمال بناء مخالف بالمطار



مدينة الأقصر تقود حملة لتنفيذ إزالة أعمال بناء مخالف









