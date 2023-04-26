اعرف مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحى بسوهاج بتكلفة 42.5 مليون جنيه × 8 معلومات

سوهاج محمود مقبول

تشهد المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما غير مسبوق بتطوير هذا القطاع الحيوى والمهم لكل المواطنين، وهناك تغير واضح في عهد الرئيس داخل تلك المنظومة سواء من خلال المبادرات المستمرة وفى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة هذه المبادرة الإنسانية التى استهدفت المواطنين في كل بقاع مصر باالقرى بالنجوع بالكفور، ووصلت إليهم في محل إقامتهم ليس هذا فقط بل إنها قدمت لهم كل شيء بالمجان، العلاج العمليات الجراحية الكبرى المتابعات الدورية والمستمرة لهم، للتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.

وتشهد محافظة سوهاج تطويرا مستمرا للقطاع الصحة على مستوى المحافظة من خلال إنشاء مستشفيات صحية جديدة أو تطوير مستشفيات قديمة أو عيادات للتأمين الصحى لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للجميع بأماكن المعيشة الخاصة بهم وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويقدم "اليوم السابع" للقارئ أهم المعلومات حول مشروعات إحلال وتجديد مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحى بسوهاج من خلال المعلومات التالية:

1 – مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحى بمدينة سوهاج.

2 – المجمع تمت إقامته على مساحة 750 متر مربع.

3 – بلغت التكلفة الإجمالية للمجمع 42.5 مليون جنيه تقريبا.

4 – المجمع يتكون من 7 طوابع متكررة وسط مدينة سوهاج.

5 – المجمع عبارة عن مجمع عيادات شاملة ولجنة طبية عامة وجميع التخصصات والعيادات الطبية.

6 – المجمع يضم أيضا مركز تكامل حسى ومركز سمعيات وتخاطب.

7 – مجمع العاشر من رمضان يخدم أبناء محافظة سوهاج.

8 – تم تخصيص دور كامل بالمبنى كمدرسة للتمريض.