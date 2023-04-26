احتفالات ذكرى تحرير سيناء.. وصول 4 وزراء ومحافظين لقرية الروضة لافتتاح مشروعات خدمية

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت بشمال سيناء الإحتفالات بحضور ومشاركة الوزراء هشام امنة التنمية المحلية، نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، و نيفين القباج وزير التضامن ، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وطاهر ابوزيد وزيرالشباب و الرياضة الأسبق

كما شارك عددا من المحافظين ونوابهم وهم الإسماعيلية والوادى الجديد، والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، وعددا من نجوم الفن والرياضة.

استقبل اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ضيوف المحافظة بقرية الروضة غرب العريش، كما استقبل أهالى القرية الضيوف بجوار مسجد شهداء الروضة وشارك فى الأستقبال رموز ومشايخ قبائل سيناء، وابناء الطرق الصوفية.

واستهلت ثانى أيام الاحتفالات بشمال سيناء، بتفقد مركز شباب شهداء الروضة ومشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية الروضة، وانطلاق ماراثون الرياضة من أجل التنمية بمشاركة جميع الضيوف وأهالي القرية.

وقدم وزراء الشباب والرياضة والتضامن والتنمية المحلية والثقافة التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء تلك الذكرى العريقة التى استعادت مصر فيها أرض الفيروز ورمز السلام سيناء بعزيمة وقوة رجالها من القوات المسلحة المصرية وإرادة وحكمة قاداتها، متمنين أن يعود الله الأيام على مصر وقياداتها وشعبها بالخير والأمن والأمان عليها.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركته فى الاحتفال بالعيد القومى لسيناء، ومشاركة الوزارة من خلال الإدارات المركزية المختلفة بتنفيذ باقة من المشروعات والبرامج فى مراكز شباب سيناء، وافتتاح أعمال التطوير التى لحقت بعدد من مراكز شباب المحافظة، ومعاينة الأنشطة المقامة بها على أرض الواقع.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن "سيناء" تشهد تطوراً وتنميةً شاملةً فى مختلف المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يولى بالغ الاهتمام بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، مبيناً أن بفضل الله ورؤية القيادة السياسية الحكيمة استطاعت مصر التصدى لخطر الإرهاب الأسود الذى كان يمثل التحدى الأكبر فى سيناء، وأن الدولة مستمرة فى مواجهة تلك الظاهرة للقضاء عليها.

تضمنت الفعاليات إطلاق إشارة البدء لفعاليات سباق الهجن الدولى بمنطقة مضمار سباقات الهجن بالعريش بالكيلو 17.

واستهلت فعالية سباق الهجن المقرر ان تتواصل على مدار يومين، بعروض تراثية على للإبل وهى تسير بزينة نسجت من وحدات التراث السيناوى لقبائل البادية بسيناء، مع فقرات فنية وعروض شعبية منوعة وشاهد الحضور الهجن وهى تتسابق فى مجموعات وفق أعمار سنية مختلفة.

وشارك فى حضور الفعاليات أعداد كبيرة من أهالى محافظة شمال سيناء من عشاق متابعة سباقات الهجن ، ووصل اعداد كثيرة منهم لميدان السباق قبل يوم من إنطلاقة الفعاليات ونصبوا خيام يقيمون فيها طوال فترة الفعاليات.

وأعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ان السباق الذى تنطلق فعالياته هو رسالة أمن وامان جديدة من على أرض المحافظة وعودة لإستئناف أنشطة أهم الرياضات التراثية وهى سباقات الهجن ومن على أرض الميدان الذى انطلقت منه سابقا رياضة الهجن ووصلت لكل المحافظات، ولكنها توقفت بسبب ظروف المحافظة والأحداث التى مرت بها حتى عادت من جديد بعد القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والأمان.

اضاف انه تم تطوير مضمار سباق الهجن والمقصورة واصبح مؤهلا لإستقبال البطولات بشكل تام، لافتا ان السباق الجارى فعالياته عاد لاستقبال ضيوف من الدول العربية الشقيقة والهجانة من كل محافظات مصر.

وشهدت محافظة شمال سيناء انطلاق افراحها بذكرى التحرير الـ 41 والعيد القومى، بإفتتاح مشروعات بدأت بالمدارس مرورا بتسليم قطع أراضى لمواطنين بالعريش، وفعاليات أكبر سباق للهجن تشهده المحافظة بمشاركة المئات من هجانة من كل المحافظات .



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